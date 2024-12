Ciel dégagé jusqu'en 2028 pour Safran

Lorsqu'il envisage son avenir, Safran ne voit rien d'autre que de la croissance. Le groupe a dévoilé ses perspectives pour 2024, 2025 et ses ambitions pour 2028 le 5 décembre, à l'occasion de sa journée investisseurs. Il s'estime « bien placé pour une nouvelle période de croissance rentable », selon les mots de son directeur général Olivier Andriès.



Il confirme en effet ses prévisions pour 2024. Malgré une baisse anticipée de 10 % des livraisons de LEAP par rapport à 2023, le chiffre d'affaires devrait atteindre 27,1 milliards d'euros, soit une hausse de près de 17 %, notamment entraînée par les activités de MRO sur les moteurs civils. Le résultat opérationnel courant devrait avoisiner les 4,1 milliards d'euros, en augmentation de 32 %, tandis que le groupe parviendra à dégager des free cash flow positifs de 3 milliards d'euros.



Quelques changements vont intervenir en 2025. Tout d'abord, le groupe va commencer à différencier les activités de pièces de rechange et de services dans son activité MRO pour les moteurs civils. Par ailleurs, il va commencer à reconnaître des bénéfices sur les contrats à l'heure de vol couvrant les LEAP-1A - sur le programme LEAP-1B, cette reconnaissance interviendra en 2026 - grâce à la disponibilité de moteurs matures. L'incorporation d'une nouvelle aube de turbine haute pression notamment permettra d'améliorer le temps de service des moteurs avant réparation.



Les perspectives préliminaires pour 2025 s'inscrivent donc dans la même veine que celles pour 2024. Safran table sur une croissance de 10% de son chiffre d'affaires, cette fois portée non seulement par les services sur moteurs civils mais aussi par une augmentation des livraisons de LEAP neufs (entre 15 % et 20 % d'augmentation par rapport à 2024). Le résultat opérationnel courant devrait ses situer entre 4,7 et 4,8 milliards d'euros.



Cette tendance devrait se poursuivre sur toute la période 2024-2028. Avec l'augmentation du trafic, celle des budgets alloués à la défense, l'accélération de la production et la hausse des prix, Safran compte enregistrer une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 7 % à 9 % jusqu'en 2028 et une croissance moyenne de son résultat opérationnel courant de 10 % à 13 %. Son principal facteur de risque anticipé sur la période est la situation de sa chaîne d'approvisionnement, raison pour laquelle le groupe a choisi de s'engager dans le renforcement de sa résilience « grâce à un plan d'action proactif ».



Olivier Andriès souligne que « l'ambition financière à horizon 2028 reflète notre confiance dans la capacité à créer durablement de la valeur, portée par la montée en cadence des marchés de première monte et des activités de MRO, par la transition fluide des activités de services entre les moteurs CFM56 et LEAP, et par la trajectoire de croissance rentable des activités Équipements & Défense et Aircraft Interiors. »