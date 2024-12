LEVEL obtient son propre certificat de transporteur aérien

LEVEL n'est plus seulement une marque, elle est devenue une compagnie aérienne à part entière. Elle vient en effet d'obtenir son propre certificat de transporteur aérien, le 3 décembre, délivré par l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et détient également sa licence opérationnelle. LEVEL va ainsi devenir une entité à part entière du groupe IAG, avec son CTA, son autonomie, ses équipages, ses propres procédures... et son code IATA, LL.



Créée en 2017, LEVEL n'était en effet jusqu'alors qu'une marque commerciale, ses opérations étant assurées par Iberia. Annoncée dès novembre 2023, la métamorphose a été amorcée en février 2024. LEVEL a notamment créé une équipe d'exploitation et renforcé son personnel administratif pour mener à bien le processus. Elle a également sélectionné les membres du personnel navigant qui formeront ses propres équipages.



La dernière phase avant sa complète autonomie va consister à obtenir les autorisations de vol des autorités des pays qu'elle dessert, à savoir les Etats-Unis, l'Argentine et le Chili.



Alors, elle aura davantage de flexibilité pour mettre en oeuvre ses plan de croissance. Exploitant aujourd'hui six Airbus A330-200, elle attend un septième exemplaire de l'appareil dans les prochaines semaines et compte exploiter huit avions en 2026. Ses projets restent les mêmes : développer la connectivité low-cost intercontinentale au départ de Barcelone.