Avec son premier Airbus, Icelandair lance l'IFEC Astrova de Panasonic Avionics

C'est aussi une première mondiale. Icelandair est la première compagnie à utiliser Astrova, la nouvelle génération de système de divertissement en vol de Panasonic Avionics dévoilée lors du salon Aircraft Interiors 2022 à Hambourg.



L'Airbus A321LR livré à la compagnie nationale islandaise le 3 décembre est en effet équipé des nouveaux écrans 4K OLED HDR10+ dans toutes les classes (écrans de 16 pouces en classe affaires et de 13 pouces en classe économique).



Les passagers auront également la possibilité de profiter d'un son haute fidélité avec audio spatial sur n'importe quel casque filaire ou avec leurs propres écouteurs sans fil grâce à la technologie Bluetooth de Panasonic Avionics, et bénéficieront d'une puissance de 67W via USB-C à chaque siège pour recharger rapidement leur ordinateur portable ou tout autre appareil personnel.



« Avec des écrans 4K OLED, le Bluetooth, l'audio spatial et une conception modulaire qui...