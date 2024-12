Air France-KLM renforce sa présence en Arabie saoudite, en termes de connectivité et de maintenance

En marge du forum franco-saoudien de l'investissement à Riyad, plusieurs accords ont été signés par le groupe Air France-KLM pour renforcer sa présence en Arabie saoudite. Ils visent à améliorer la connectivité du royaume avec l'Europe et à coopérer davantage dans le domaine de la maintenance aéronautique.



Air France se prépare ainsi à lancer une nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Riyad. Elle sera opérée par la compagnie française à partir de la saison été 2025, avec le soutien du programme gouvernemental Saudi Air Connectivity Program.



Lorsque cette liaison sera opérationnelle, toutes les compagnies du groupe desserviront ainsi l'Arabie saoudite par leurs propres moyens, au-delà des accords de coopération noués au sein de l'alliance SkyTeam avec Saudia. KLM relie en effet déjà Amsterdam à Riyad et Dammam, tandis que Transavia lancera des liaisons vers Djeddah au départ de Paris-Orly et de Lyon dans les prochains jours.



Par ailleurs, un protocole d'accord a été signé entre le groupe Air France-KLM et Saudia, qui permettra de renforcer les accords de partage de code et interligne et de multiplier les liaisons proposées aux passagers. Il prévoit aussi des initiatives d'optimisation des opérations et d'amélioration de l'expérience client comme une colocalisation des compagnies dans les terminaux d'aéroports majeurs.



Il comprend également un volet maintenance, dans le cadre du quelle Saudia a attribué à AFI KLM E&M (Air France Industries KLM Engineering and Maintenance) un minimum ferme de 50 % des travaux de maintenance sur ses moteurs GE90 (équipant ses 37 Boeing 777-300ER et quatre 777F).



Saudia s'engage par ailleurs à solliciter le groupe lors de tous ses futurs appels d'offres relatifs à des services de MRO. Enfin, les deux parties vont étudier la faisabilité d'une co-entreprise dédiée à la maintenance des GEnx, qui équipent les Boeing 787, dont elles sont toutes deux des opératrices. La co-entreprise permettrait d'étendre et de consolider l'ancrage local des capacités MRO de Saudia.