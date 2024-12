Aura Aero fait voler l'Integral E

Le premier avion 100 % électrique d'Aura Aero a réalisé son vol inaugural. L'Integral E immatriculé F-WIAE a décollé de l'aéroport de Toulouse Francazal le 3 décembre pour son premier vol d'essai. Aura Aero souligne que ce vol est une première mondiale pour un avion de formation, à capacité voltige et qu'il ouvre une nouvelle voie de décarbonation de l'aviation légère.



Le constructeur français rappelle qu'Integral E disposera « d'une autonomie de vol de près d'une heure et d'une capacité de super-charge de 30 minutes ». Il estime qu'il permettra également de réduire moitié le coût de l'heure de vol par rapport à un avion thermique de catégorie équivalente. Enfin, il pourra être proposé avec une capacité de remorquage de planeur.



Integral E devrait entrer en service en 2026, après deux ans d'essais. Il suivra ainsi de plus d'un an l'entrée en service de son pendant thermique, Integral R (attendu au début de 2025).



Jérémy Caussade, président et co-fondateur d'Aura Aero, a célébré « un jour très émouvant pour toutes les équipes d'Aura Aero. Le premier vol d'Integral E est un énorme pas en avant, non seulement parce que la famille Integral est désormais complète, mais aussi parce que cet appareil est l'un des premiers à répondre, en version électrique, à de nombreux besoins exprimés par les écoles de formation et les aéroclubs. Nous sommes très fiers du chemin parcouru depuis six ans et du succès commercial que rencontre déjà la famille Integral. » Plusieurs centaines d'exemplaires ont en effet déjà été commandés par des aéroclubs et écoles de formation dans le monde.