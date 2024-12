TUI prend 14 Boeing 737 MAX supplémentaires chez BOC Aviation

Le loueur singapourien BOC Aviation, filiale de la Bank of China, annonce avoir signé un nouveau contrat avec TUI portant sur 14 Boeing 737-8. Les appareils sont livrables en 2025 et 2026.



« Avec ce financement, nous collaborons à nouveau avec notre client existant, TUI, alors qu'il renforce sa flotte d'avions de nouvelle génération », a déclaré Steven Townend, le directeur général de BOC Aviation.



TUI, premier groupe de tourisme au monde, dispose de cinq compagnies aériennes opérant depuis le Royaume-Uni, les pays nordiques, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Sa flotte combinée comprend près de 150 appareils, dont 42 737-8.



BOC Aviation disposait pour sa part de 231 avions commerciaux en commande au 30 septembre, dont 86 737 MAX chez Boeing. Le portefeuille du loueur comprend plus de 430 appareils aujourd'hui, avec 65 737 MAX 8 et 9.



Pour rappel, les 737 MAX sont motorisés par des LEAP-1B de CFM International.