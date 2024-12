Le nouveau jet d'affaires ultra long-courrier G800 de Gulfstream a sa cabine

Les essais du nouveau jet d'affaires ultra long-courrier de Gulfstream progressent. Le premier G800 aménagé, qui sera dédié aux essais de la cabine, a effectué son premier vol le 27 novembre.



L'avionneur précise que ce vol a duré 1 heure et 41 minutes, atteignant une altitude de 46 000 pieds (plus de 14 000 mètres) et une vitesse maximale de Mach 0.91.



Dérivé du G700 certifié par la FAA à la fin du mois de mars, le G800 affichera un rayon d'action de 8 000 nautiques (14 816 kilomètres) à Mach 0,85 et 7 000 nautique (12 964 km) à Mach 0,90. L'allongement du rayon d'action de cet appareil par rapport à son aîné est notamment rendu possible par un raccourcissement de la cellule du jet de plus de 3 mètres, sans pénalité au niveau de son emport carburant (49 400 livres).



La cabine...