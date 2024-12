easyJet va ouvrir deux bases en Italie

Le projet de rapprochement entre ITA et Lufthansa fait des heureux. Dans le cadre des mesures de compensation consenties par les deux parties pour obtenir l'approbation de la Commission européenne, easyJet va pouvoir fortement et rapidement renforcer sa présence en Italie. Grâce aux créneaux qui lui seront cédés, la compagnie britannique va ouvrir deux bases, à Rome Fiumicino et Milan Linate, et y stationner huit appareils (trois à Rome et cinq à Milan).



Ces deux bases doivent être opérationnelles à partir du printemps 2025.



easyJet indique que cette évolution dans son programme de vols fera de l'Italie son deuxième marché le plus important. Elle compte en effet y transporter 21 millions de passagers chaque année. L'ouverture des deux bases s'accompagnera de la création de 300 emplois locaux.



A compter du printemps, easyJet comptera quatre bases en Italie, en ajoutant celles déjà existantes à Milan Malpensa et Naples, et y desservira 20 aéroports. Trente-huit Airbus seront basés dans le pays.