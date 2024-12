TrueNoord acquiert sept ATR 72-600 à GOAL

TrueNoord a désormais constitué une flotte d'une centaine d'appareils. La société de leasing a en effet acheté un portefeuille de sept ATR 72-600 à GOAL Aircraft Leasing, ce qui lui permet d'atteindre ce cap symbolique et d'intégrer trois clients supplémentaires en Europe.



Les appareils sont actuellement en service auprès d'Air Serbia (quatre), d'Emerald Airlines (deux) et Olympic Air (un).



A l'occasion de la conclusion de la transaction, Nigel Turner, président de TrueNoord, a tenu à remercier les actionnaires de la société de leasing pour leur soutien tout au long de la construction de sa réputation et pour lui avoir permis d'avancer à un rythme mesuré mais constant. Cependant, il annonce une accélération du développement. « Malgré notre approche jusqu'à présent, maintenant que nous avons obtenu nos 100 premiers avions, nous avons l'intention d'augmenter le volume et d'accélérer la croissance encore plus rapidement. Avec l'augmentation de la valeur des...