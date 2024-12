MRO : Qatar Airways lance une activité dédiée à l'APU HGT1700 d'Honeywell pour l'A350

Qatar Airways a été sélectionnée par Honeywell en tant que fournisseur officiel de services de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU) HGT1700.



Cette licence, la première décrochée dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique pour ce type d'APU présent sur la famille A350 d'Airbus, permettra à la compagnie aérienne nationale du Qatar de réduire ses dépenses pour sa propre flotte tout en générant des recettes supplémentaires.



Car Badr Mohammed Al-Meer, le PDG de Qatar Airways, a bien précisé que cette nouvelle activité allait générer de nouvelles sources de revenus en offrant des services de maintenance à des tiers, renforçant ainsi le positionnement de la compagnie dans la MRO. Cette initiative s'inscrit dans le plan Vision 2030 du Qatar, en mettant l'accent sur la diversification économique et en faisant du pays un centre pour l'innovation aéronautique.



Les services dédiés à l'APU HGT1700 devraient à eux seuls générer plus d'une cinquantaine d'emplois hautement qualifiés. Qatar Airways va ainsi construire un nouvel atelier dédié à la pointe de la technologie, avec un premier APU attendu dans cette installation en 2028.



Pour rappel, la compagnie aérienne qatarie aligne aujourd'hui 34 A350-900 et 24 A350-1000. Elle en attend encore 18 exemplaires de la version la plus capacitaire du gros-porteur de nouvelle génération d'Airbus.