Malaysia Airlines reçoit son 1er Airbus A330neo

Malaysia Airlines voit cette livraison comme l'ouverture d'un nouveau chapitre pour sa flotte. Le premier Airbus A330-900 de la compagnie malaisienne a en effet atterri à Kuala Lumpur le 29 novembre, à l'issue de son vol de livraison depuis Toulouse.



Malaysia Airlines s'était engagée en 2022 sur l'acquisition d'une vingtaine d'exemplaires de l'appareil, qui sont couverts par des contrats de leasing avec Avolon. Elle attendait quatre A330neo cette année mais les dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus ont provoqué un retard de livraison et elle n'attend plus que deux autres A330neo en 2024. Sa flotte devrait compter cinq exemplaires à partir du mois de mars 2025.



Aménagé en configuration biclasse de 297 places (28 suites de classe affaires et 269 sièges de classe économique), l'A330-900 a vocation à desservir l'Asie, le Pacifique et certaines lignes vers le Moyen-Orient.



L'A330-900 doit moderniser la flotte de Malaysia Airlines, notamment en remplaçant ses actuels A330-300, et à alimenter sa croissance. Ainsi, grâce à son entrée en service, la compagnie pourra par exemple libérer l'un de ses A350 pour rouvrir une liaison directe vers Paris.



Avolon souligne que l'ensemble des vingt appareils sera livré jusqu'en 2028.