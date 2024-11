Le Canada signe aussi pour ses avions d'entraînement PC-21

Pilatus vient de finaliser un contrat avec KF Aerospace dans le cadre de sa collaboration avec SkyAlyne pour livrer 19 PC-21 destinés à former les pilotes de l'Aviation royale canadienne (ARC).



Ce contrat entre dans le cadre du Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA ou FAcT) qui a été attribué au mois de mai à SkyAlyne, coentreprise formée par CAE et KF Aerospace pour une durée de 25 ans.



Les PC-21 seront stationnés à la base aérienne de Moose Jaw, en Saskatchewan, à partir de 2026. Ils seront principalement utilisés pour fournir une formation avancée aux pilotes militaires.



SkyAlyne avait également commandé 19 hélicoptères H135 à Airbus Helicopters début novembre, des hélicoptères qui seront assemblés au Canada et qui viendront aussi former la prochaine génération de pilotes de l'ARC. Un autre contrat a été signé avec Grob Aircraft pour 23 Grob G 120TP qui seront dédiés à la formation initiale.



Au total, le programme FPNA prévoit l'acquisition de plus de 70 aéronefs d'entraînement répartis en 5 flottes pour 11,2 milliards de dollars canadiens.