ANA et Vinci investissent 233 millions d'euros pour moderniser l'aéroport de Lisbonne

Il s'agit du plus important investissement depuis que Vinci Airports a repris ANA Aeroportos de Portugal. ANA va en effet consacrer 233 millions d'euros à la modernisation et l'agrandissement de l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne. Les travaux doivent être réalisés d'ici 2027.



Avec cet investissement, le terminal 1 va être agrandi et doté d'une nouvelle aile sud de 33 000 m², de dix passerelles d'embarquement et d'une aire de stationnement pour douze appareils. La zone centrale d'embarquement va par ailleurs être réorganisée en même temps qu'elle sera rattachée à la nouvelle aile sud.



L'objectif est d'améliorer l'expérience en aéroport, en multipliant notamment les embarquements au contact. Les travaux seront réalisés par un consortium formé de Mota-Engil, VINCI Construction Grands Projets, Alves Ribeiro et HCI.



ANA rappelle qu'il a investi 120 millions d'euros dans les aéroports du pays en 2024.