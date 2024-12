Trois pistes opérationnelles à l'aéroport et retour au niveau pré-covid pour Cathay Pacific : Hong-Kong retrouvera son statut de hub mondial en 2025

Tombé très bas durant la crise sanitaire de 2020, le hub de Hong-Kong s'apprête à retrouver sa gloire passée. L'aéroport de Hong-Kong exploite en effet son nouveau système à trois pistes désormais, celui-ci ayant été officiellement inauguré le 28 novembre. Grâce à lui, la plateforme va encore gagner en efficacité et porter ses capacités à 120 millions de passagers annuels - contre 90 auparavant - et 10 millions de tonnes de fret d'ici dix ans.



La construction d'une troisième piste à l'aéroport de Hong-Kong - par l'agrandissement au nord de l'île artificielle sur laquelle il est installé - avait été lancée en août 2016 et achevée en 2022, avec une mise en service en novembre 2022. Cependant, la piste centrale avait été fermée pour reconfiguration dans la foulée, afin d'effectuer une mise à niveau de la chaussée pour la relier aux nouvelles voies de circulation, en construire de nouvelles...