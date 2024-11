Safran fait coup double en Belgique pour le démonstrateur RISE

Le groupe Safran a incontestablement fait coup double le 27 novembre à Herstal, près de Liège (Belgique), en inaugurant le centre d'essais BeCOVER ainsi que le premier prototype taille réelle du compresseur basse pression de l'Open Fan RISE.



Le programme de démonstration du moteur non caréné de CFM International, la coentreprise de Safran Aircraft Engines et de GE Aerospace, est en effet devenu bien plus tangible sur la longue route qui doit le conduire vers une solide proposition technologique qui viendra accompagner la future génération de monocouloirs attendue à partir du milieu de la prochaine décennie. L'Open Fan RISE promet en effet une réduction de la consommation de 20% par rapport aux moteurs les plus récents de sa catégorie, en particulier pour les moteurs LEAP introduits il y a seulement quelques années pour les familles A320neo et 737 MAX.



RISE, une nouvelle architecture et des nouvelles contraintes