Les Gulfstream G500/G600 franchissent les 300 livraisons

Gulfstream Aerospace (General Dynamics) vient de remettre un 300e jet d'affaires de sa famille G500/G600 à un client qui n'a pas été dévoilé. L'avionneur de Savannah n'a pas précisé non plus de quel type d'appareil il s'agissait.



Gulfstream a cependant rappelé que ses G500 et G600 avaient chacun dépassé les 100 000 heures de vol au mois de juin, « reflet d'une forte demande des clients ».



Lancés en 2014, les G500 et G600 sont respectivement entrés en service en septembre 2018 et en août 2019.



Ces deux jets à fuselage large de Gulfstream (cabine de 2,41m de large pour une hauteur sous plafond de 1,93m) sont motorisés par des PW814GA et PW815GA fournis par Pratt & Whitney.



Ils affichent une vitesse de croisière de Mach 0.90 (réduite à Mach 0.85 en croisière économique) et une Mmo de Mach 0.925 pour un rayon d'action respectif de 5 300 nautiques (9 816 km) et 6 600 nm (12 223 km) en croisière économique (Mach 0.85).



À titre d'indication le 100e G500 avait été remis à son client au second semestre 2022, suivi du 100e G600 en février 2023.