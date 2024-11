Premiers Avanti EVO+ de Piaggio Aerospace pour l'armée de l'air italienne

L'armée de l'air italienne a réceptionné trois P.180 Avanti EVO+ de Piaggio Aerospace dans le cadre d'un programme de modernisation de sa flotte. Cette livraison constitue le premier lot d'un total de 15 exemplaires commandés par les forces armées italiennes depuis 2019. Les appareils sont affectés à l'École de formation au transport aérien (S.A.T.A.) de la base aérienne de Pratica di Mare, près de Rome.



Cette commande faisait partie d'un programme de modernisation de l'ensemble de la flotte d'avions turbopropulsés Avanti de l'Aeronautica Militare, avec une modification de certains exemplaires actuellement en service. L'avionneur génois avait d'ailleurs remis à l'armée de l'air italienne un P.180 Avanti I entièrement amélioré et certifié (version désormais baptisée Avanti II+) il y a tout juste un an.



L'EVO+ se distingue notamment des précédentes versions du célèbre appareil de Piaggio par une suite avionique mise à jour (Pro Line 21), un train d'atterrissage doté de systèmes de direction et d'antidérapage améliorés ainsi que de nouveaux freins plus efficaces. L'appareil de neuf places peut franchir une vitesse de 400 noeuds (KTAS) et dispose d'un rayon d'action pouvant atteindre les 1770 nautiques avec deux réservoirs optionnels. Il avait démarré ses essais l'année dernière.



Piaggio Aerospace précise aussi qu'il prévoit de livrer un nouveau EVO+ ainsi qu'un avion modernisé à l'armée de l'air italienne d'ici février prochain.