easyJet renforce ses capacités de formation en Europe

La croissance d'easyJet passe aussi par le renforcement de ses capacités de formation de pilotes. En continuant de s'appuyer sur son partenariat avec CAE, la compagnie britannique a donc décidé de d'étendre ses capacités de formation dans les centres CAE de Londres Gatwick et Milan de, respectivement, deux et un simulateurs de vol supplémentaires.



Elle va également se doter d'un nouveau lieu de formation aux Pays-Bas pour l'hiver 2025, en intégrant le centre CAE Amsterdam, où deux simulateurs seront dédiés à ses opérations.



Grâce à son partenariat avec le groupe canadien, easyJet dispose de dix-neuf simulateurs répartis dans trois pays. La compagnie précise qu'ils peuvent fonctionner jusqu'à vingt heures par jour en période de pointe et sont capables de répondre aux besoins de formation de 7 000 pilotes chaque année.



easyJet compte ainsi soutenir la poursuite de sa croissance, notamment au Royaume-Uni et en Italie, où elle programme d'ouvrir des bases à Londres Southend, Milan Linate et Rome.