Figeac Aéro remporte un nouveau contrat aux Etats-Unis avec Textron

Figeac Aéro va étendre son empreinte dans la défense et aux Etats-Unis. Le sous-traitant aéronautique a remporté un nouveau contrat avec Textron Aviation Defense, portant sur la fabrication de revêtements d'ailes pour les Beechcraft T-6 Texan II (avions d'entraînement militaire) et AT-6 Wolverine (avions d'attaque légère). Il a une valeur de 5 millions d'euros.



Figeac Aéro précise que le contrat a été notifié à sa filiale de Wichita, Figeac Aéro North America. Elle sera chargée des opérations d'usinage et de traitement de surface relatives à la production de revêtements d'ailes de ces appareils.



« L'établissement de ce contrat représente une excellente opportunité de collaborer avec un client de premier plan comme Textron Aviation, tout en renforçant notre ancrage local. Nous sommes impatients de développer cet accord pour devenir un fournisseur clé de Textron Aviation », commente Shane Torgler, directeur de Figeac Aéro North America.



