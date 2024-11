Emirates réceptionne son 1er Airbus A350

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Emirates. Alors que la compagnie émiratie avait basé toute sa stratégie de flotte sur l'Airbus A380 et le Boeing 777 depuis plusieurs années, elle s'apprête à intégrer un nouveau module dans sa flotte. Elle a en effet réceptionné son tout premier A350-900 le 25 novembre. Il sera présenté au monde le 27 novembre, au cours d'une cérémonie à Dubaï.



Immatriculé A6-EXA, cet appareil est le premier des 65 A350 commandés par Emirates depuis novembre 2019. Il est également le premier nouveau modèle d'avion intégré dans la flotte depuis l'arrivée du premier A380 en 2008.



L'A350 entrera en service commercial en janvier prochain. Son vol inaugural reliera alors Dubaï à Edimbourg. Il est également appelé à desservir Lyon.



Son introduction marque une nouvelle direction dans la stratégie d'Emirates, qui reposait ses opérations sur l'utilisation de très gros-porteurs, profitant des flux de passagers entre l'Europe et l'Asie. Avec l'A350 et bientôt le 787 également, la compagnie se dote de modules un petit peu moins capacitaires, qui lui permettront d'améliorer la flexibilité de sa flotte et de desservir plus efficacement des destinations secondaires long-courrier ou des destinations régionales.



Les premiers appareils n'ont en tout cas pas vocation à être affectés aux routes les plus demandées de la compagnie. Aménagés en configuration triclasse de 312 places, ils n'abriteront pas de première classe : ils compteront 32 fauteuils de classe affaires, 21 de premium economy et 259 de classe économique. Leur déploiement sera appuyé par celui des 787 que la compagnie a également en commande et qui devraient être mis en service l'année prochaine également.