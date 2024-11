Avianor a inauguré son nouveau Centre d'excellence dédié à l'Airbus A220 à Montréal-Mirabel

Avianor, filiale du groupe canadien Drakkar, vient d'inaugurer officiellement le nouveau hangar de son Centre d'excellence A220 le 21 novembre, une installation mise en place à l'aéroport international de Montréal-Mirabel (YMX), au Québec.



Le projet du nouveau centre de maintenance d'Avianor avait été dévoilé lors de la dernière édition du salon du Bourget l'année dernière, une installation de près de 10000 m2 qui se consacrera très majoritairement à la maintenance lourde de la famille A220 d'Airbus, anciennement CSeries. Le Centre d'excellence A220 représente un investissement de plus de 70 millions de dollars canadiens (47,7 millions d'euros).



Cette somme comprend un financement de 9 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), ainsi qu'une contribution remboursable de 7,6 millions de dollars de Développement économique Canada (DEC), consentie en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA).



Avec cette nouvelle installation flambant neuve, Avianor va ainsi disposer de quatre nouvelles lignes de maintenance pour accueillir des A220 et potentiellement d'autres types de monocouloirs, pour un total de sept lignes de maintenance présentes à Mirabel.



Le nouveau hangar a été pensé et aménagé pour améliorer l'efficacité et la précision de l'entretien des avions. Il est doté d'une technologie avancée de protection contre les incendies Safespill, pour garantir la sécurité des opérations; d'un éclairage à LED, pour éclairer adéquatement les espaces de travail de façon écoénergétique; de thermopompes, pour réguler la température tout en respectant l'environnement, et de portes géantes pour simplifier l'entrée et la sortie des appareils. Il comprend également un atelier de peinture et une salle de sablage qui permettent de réaliser des retouches intérieures et extérieures. En outre, un puits d'accès moderne optimise la précision et l'efficacité des opérations de maintenance, renforçant la capacité d'Avianor à fournir des solutions à la pointe de l'industrie.



« Le Centre d'excellence A220 marque une étape décisive et transformatrice pour Avianor, nos partenaires et l'ensemble de la communauté aérospatiale. En générant plus de 100 emplois spécialisés, nous offrons aux travailleurs la possibilité de développer une expertise poussée. Ces installations illustrent notre engagement envers l'innovation, l'excellence opérationnelle et la satisfaction client, ce qui nous permet de demeurer un chef de file en maintenance d'aéronefs et en solutions d'intérieur » a annoncé Hugo Brouillard, Chef de l'exploitation et président de sociétés affiliées de DRAKKAR, dont Avianor.



Pour rappel, la société de maintenance canadienne avait signé en mai dernier un accord de maintenance à long terme avec Air Canada pour sa flotte d'A220-300 (33 appareils en flotte aujourd'hui), officialisant un partenariat de longue date entre les deux entreprises et faisant suite à la signature d'une lettre d'intention en janvier 2020. Les deux parties participent d'ailleurs à la maintenance du monocouloir de conception canadienne depuis son entrée dans la flotte d'Air Canada en 2019.



L'aéroport de Mirabel accueille aussi la première ligne d'assemblage final de l'A220.