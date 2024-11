Un avion cargo de Swiftair s'écrase à Vilnius

Un Boeing 737-400 cargo s'est écrasé aux abords de l'aéroport de Vilnius le 25 novembre au petit matin. L'appareil, venant de Leipzig et opéré par Swiftair pour le compte de DHL, a manqué la piste 19 alors qu'il devait atterrir à l'aéroport lituanien vers 5h30.



Selon les informations préliminaires fournies par les services de secours, l'appareil s'est écrasé sur une autoroute longeant l'aéroport, avant le seuil de piste, a heurté une maison dans sa course et a pris feu. Si tous les habitants ont pu être évacués, une victime - de nationalité espagnole - est à déplorer parmi les quatre occupants de l'appareil.



Les secours ont pu intervenir rapidement et l'aéroport est opérationnel, même si quelques vols ont pu être retardés dans la matinée.



L'appareil impliqué dans l'accident est un 737-400 entré en service en 1993 auprès d'Australian Airlines. Il a été converti en avion cargo en...