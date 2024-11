Quand Boeing commence aussi à s'intéresser au moteur à soufflante non carénée pour son futur monocouloir

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme de maturation et de démonstration technologique RISE suscite maintenant un intérêt certain de la part des deux grands OEM mondiaux. L'avionneur Boeing vient ainsi de rejoindre l'équipe de recherche formée par GE Aerospace et la NASA pour venir étudier l'aérodynamique d'un moteur Open Fan installé sur une aile d'avion dans des conditions de vol simulées grâce aux importants moyens de calculs du Département de l'Énergie des États-Unis, via l'Oak Ridge National Laboratory.



La problématique est ici de mieux comprendre l'interaction entre un moteur à soufflante non carénée et l'avion en lui-même, ce qui déterminera le positionnement idéal de ce type de moteur au niveau de la voilure. Évidemment, placer un Open Fan à l'arrière d'un fuselage avec un empennage en T semble bien plus simple, mais cette solution n'est pas non plus idéale pour les opérateurs et pour...