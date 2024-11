Photo : Royal Air Maroc a réceptionné son 10e Boeing 787

Après quelques mois de retard, Royal air Maroc a réceptionné il y a quelques jours son 10ème Boeing 787. Il s'agit également de son cinquième 787-9, un appareil issu d'une commande de deux exemplaires dévoilée l'année dernière.



L'appareil, immatriculé CN-RHA (LN 1106), s'est posé le 24 novembre sur l'aéroport Mohammed V de Casablanca en provenance d'Everett. Le deuxième exemplaire est quant à lui attendu avant la fin de cette année.



L'arrivée de ces deux nouveaux appareils long-courriers va permettre à la compagnie nationale marocaine de lancer de nouvelles liaisons directes vers Toronto, São Paulo et Pékin.



Pour rappel, Royal Air Maroc veut quadrupler la taille de sa flotte pour atteindre les 200 appareils dans les 15 ans, un projet annoncé il y a un peu plus d'un an, mais qui ne s'est pas encore matérialisé dans les faits. La compagnie souhaite par ailleurs au minimum doubler ses capacités d'ici 2030, année de la Coupe du monde de football qui sera organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.