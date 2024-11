Fokker Services Group et Airbus Helicopters s'entendent sur la maintenance des futurs H225M néerlandais

Fokker Services Group (FSG) a signé un protocole d'accord avec Airbus Helicopters pour établir des capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les hélicoptères Airbus H225M aux Pays-Bas. Cet accord a été officialisé lors de l'exposition NEDS/NIDV dédié à la défense et à la sécurité qui s'est tenue à Rotterdam le 21 novembre.



Ce partenariat vise à développer des capacités de maintenance en base pour les 12 hélicoptères H225M récemment acquis par le ministère néerlandais de la Défense lors du salon Euronaval. Les Pays-Bas avaient décidé d'acquérir des hélicoptères H225M l'année dernière pour remplacer les 12 AS532 Cougar de l'armée de l'air royale néerlandaise (RNLAF) à partir de 2028. Le Caracal était en concurrence directe avec le S-70i Black Hawk de Sikorsky.



Les services MRO seront établis au sein de la Woensdrecht Maintenance Valley (Aviolanda), un emplacement stratégique qui assurera un accès rationalisé aux services de maintenance pour la RNLAF.



Airbus Helicopters, reconnu pour son expertise en ingénierie et maintenance d'hélicoptères, jouera un rôle essentiel dans cette collaboration. S'appuyant sur des années d'expérience avec la plateforme H225M, l'hélicoptériste européen apportera activement sa richesse de connaissances à FSG. De son côté, FSG, partenaire stratégique sur la maintenance des NH90 NFH de la RNLAF, apportera au projet une vaste expérience et une expertise en matière de maintenance pour les forces armées néerlandaises.