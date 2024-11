British Airways va agrandir ses installations de maintenance de Cardiff, notamment pour l'A350

La compagnie aérienne British Airways (BA) s'est lancée dans un nouveau projet visant à agrandir son centre de maintenance implanté à l'aéroport de Cardiff, au pays de Galles. Elle prévoit ainsi d'investir plusieurs millions de livres sterling pour étendre l'une des trois zones de maintenance existantes afin de pouvoir accueillir des avions gros-porteurs plus grands, en particulier ses A350-1000.



British Airways Maintenance Cardiff (BAMC) effectue aujourd'hui des opérations de maintenance en base pour les Boeing 777 et 787. Le centre MRO gallois emploie aujourd'hui 480 personnes et joue un rôle important dans l'économie galloise. Cette expansion améliorera l'efficacité opérationnelle du site en soutenant un plus large éventail de types d'avions. Les travaux de construction devraient commencer en 2025, avec un achèvement prévu pour 2026.



« Notre base d'ingénierie galloise fait partie intégrante de notre opération de maintenance, et cet investissement, dans le cadre de notre stratégie de maintenance plus large, garantira que British Airways Engineering Wales continue de jouer un rôle clé pendant de nombreuses années à venir. L'installation agrandie nous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de notre activité de maintenance lourde sur les flottes long-courriers Boeing et Airbus, garantissant une planification et une exécution plus efficaces » a déclaré Andy Best, le directeur technique de British Airways.



La compagnie britannique précise que l'agrandissement de site MRO gallois s'inscrit dans le cadre du vaste programme de transformation de 7 milliards de livres.



Pour rappel, British Airways aligne aujourd'hui 18 A350-1000.