Norse Atlantic Airways s'installe à Stockholm

Norse Atlantic Airways va lancer des opérations depuis une nouvelle capitale européenne.La compagnie norvégienne annonce qu'elle compte relier Stockholm et Bangkok en vol direct à partir de la saison hiver 2025-2026. La rotation débutera en effet le 29 octobre prochain et sera assurée deux fois par semaine.



Jusqu'à présent, Norse proposait des vols au départ de la capitale suédoise au travers d'un partenariat avec Norwegian, donc des vols avec escale.



La low-cost souligne que cette liaison a également un intérêt dans le cadre du transport de fret et pour le soutien de la chaîne d'approvisionnement, notamment dans le domaine des technologies.



Depuis son lancement en mars 2021, Norse Atlantic a réussi à s'imposer peu à peu dans le transport aérien européen, malgré un modèle économique difficile, le low-cost long-courrier. En septembre puis en octobre, elle a battu ses records de coefficient de remplissage - il a été de 90 % en octobre, soit quinze points de plus qu'en octobre 2023. En parallèle, elle poursuit le développement de son réseau et a récemment inauguré une liaison directe entre Londres et Le Cap, par exemple.