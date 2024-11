Thomas Global reçoit l'approbation de l'EASA pour l'installation de ses écrans CRT de la série TFD-4000 Pro Line 4

Thomas Global Systems a obtenu l'approbation de certificat de type supplémentaire (STC) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour l'installation de ses mises à niveau d'affichage LCD TFD-4000 et TFD-4100 sur les avions d'affaires Challenger 604 de Bombardier, les G100/G200 de Gulfstream, Les Falcon 2000/2000EX/50EX de Dassault Aviation, le Saab 2000 ainsi que pour les appareils régionaux de la famille CRJ de MHI.



La société australienne explique que les opérateurs européens disposant d'avionique Collins Pro Line 4, avec les écrans cathodiques EFD-4076 et EFD-4077, peuvent désormais résoudre efficacement le problème d'obsolescence et profiter des dernières technologies LCD haute performance, sans avoir besoin d'une coûteuse remise à niveau complète du cockpit, d'immobilisation prolongée de l'avion et de reformation de l'équipage.



Cette dernière certification fait suite à l'obtention de l'approbation des STC pour ces affichages de la part de la FAA (Federal Aviation Administration) en...