Le Cessna SkyCourier atterrit aux Îles Marshall

Textron Aviation vient de remporter une nouvelle commande pour son Cessna SkyCourier avec la signature d'un accord d'achat avec Air Marshall islands, Inc. (AMI) pour deux exemplaires en version passagers (19 places).



Détenue par le gouvernement de la République des Îles Marshall (RMI), en Micronésie, la compagnie opère aujourd'hui avec deux DHC-8-100 et un Do 228.



« Air Marshall Islands est ravi d'ajouter le Cessna SkyCourier à notre flotte, » a déclaré Albon Jelke, le PDG d'AMI. « Ce développement excitant constitue une étape majeure dans nos efforts de modernisation de notre flotte, nous permettant d'offrir des vols plus fiables et efficaces à travers les Îles Marshall. Nos nouveaux SkyCouriers sont parfaitement conçus pour atteindre les atolls et les îles isolées, garantissant que les services aériens essentiels sont accessibles à nos communautés locales et aux visiteurs » a-t-il ajouté.



Motorisé par deux PT6A-65SC de Pratt & Whitney Canada de 1 100 chevaux sur arbre chacun, le nouvel avion utilitaire de Textron Aviation avait été certifié par la FAA en mars 2022. Fedex avait réceptionné son premier exemplaire deux mois plus tard, un avion en configuration cargo opéré par Empire Airlines.



Le premier exemplaire du Cessna SkyCourier dans une configuration de transport de passagers a quant à lui été livré l'année dernière à Western Aircraft pour le compte du transporteur Lanai Air, basé à Hawaï.