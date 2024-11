Boeing vient de se voir attribuer une nouvelle commande de l'US Air Force portant sur 15 KC-46A Pegasus supplémentaires, un contrat valorisé à quelque 2,38 milliards de dollars. Ce 11e lot de ravitailleurs KC-46A porte désormais à 168 le nombre d'exemplaires commandés dans le monde pour cet appareil dérivé du 767.



L'avionneur américain rappelle que son nouveau tanker a effectué plus de 100 000 heures de vol et transféré plus de 200 millions de livres de carburant à des avions récepteurs à travers le monde depuis 2019.



Pour rappel, l'USAF s'est engagé à prendre un total de 179 exemplaires livrables à horizon 2029 dans le cadre du programme KC-X. Boeing a livré 89 KC-46A à l'armée de l'air américaine ainsi que 4 exemplaires à la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF). Quatre KC-46A ont également été commandés par l'Israeli Air Force (IAF).