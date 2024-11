La Roumanie devient officiellement le 20e client du F-35A Lightning II de Lockheed Martin

La Roumanie a officiellement rejoint le programme F-35 de Lockheed Martin en tant que 20ème acheteur avec la signature d'une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) auprès de l'avionneur américain le 21 novembre. Le département d'État des États-Unis avait donné son feu vert à la vente de 32 avions de combat F-35A à Bucarest le 13 septembre dernier. La Roumanie est le dixième pays d'Europe à avoir sélectionné le F-35.



Le contrat est valorisé à 6,5 milliards de dollars, en incluant les moteurs, un support logistique initial, des services de formation, des simulateurs de vol et des munitions air-air et sol-sol.



Pour rappel, la Roumanie a retiré ses derniers chasseurs MiG-21 LanceR en mai 2023. La Force aérienne roumaine ne dispose plus aujourd'hui que des 17 chasseurs F-16 de seconde main acquis au Portugal, ainsi que de 12 des nouveaux 32 F-16A contractualisés avec Le Ministère norvégien de la Défense pour période minimale de 10 ans.



Bucarest souhaite recevoir ses premiers F-35A d'ici 2031. La Roumanie prévoit également l'acquisition de 15 F-35A supplémentaires ultérieurement.