En images : Air Tahiti modernise les cabines de toute sa flotte ATR

Les nouveaux sièges, spécialement conçus pour Air Tahiti, offriront une expérience de vol améliorée pour ses passagers. Ils disposent d'une assise renforcée dotée de deux niveaux de mousse pour un confort optimal, d'un dossier inclinable associé à un coussin ergonomique, d'une têtière réglable en hauteur et d'un support pour mobile ou tablette. La compagnie aérienne spécialisée dans le transport aérien inter-îles en Polynésie française opère sur des liaisons particulièrement longues (notamment pour rejoindre les Marquises, Gambier et Rarotonga) au regard des dimensions de la zone couverte et l'apport des nouveaux sièges, qui offrent un confort accru et plus d'espace pour chaque passager, est particulièrement attendu.







La flotte doit ainsi être réaménagée à partir de ce mois de novembre. Air Tahiti aligne 9 ATR 72-600 et 2 ATR 42-600. Expliseat s'engage pour sa part dans un processus d'économie circulaire en récupérant des sièges déclassés et en réutilisant une partie des matériaux composites dans la fabrication de nouvelles tablettes. De plus, les sièges d'Expliseat sont 30% plus légers, ce qui contribue à réduire le poids de l'avion et, par conséquent, ses émissions de CO2.



Mais Air Tahiti va aller plus loin dans les nouveaux aménagements de ses ATR en proposant une classe « Premium » à l'avant de ses appareils, avec 8 sièges avec un espacement accru entre les rangées et une gamme de services exclusifs tels que des collations raffinées, une serviette rafraîchissante (oshibori), une trousse souvenir, un service prioritaire (enregistrement, embarquement et livraison des bagages) ainsi qu'une franchise bagage augmentée.



Cette nouvelle classe de voyage, qui vient notamment répondre à une demande croissante des touristes internationaux, sera disponible à partir d'avril 2025. Elle sera cependant disponible à la réservation dès le 27 novembre.

















