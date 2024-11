MBDA et Matra Électronique établissent un nouveau pôle d'excellence en électronique de défense dans les Hauts-de-France

MBDA et sa filiale française Matra Électronique (MEL) ont inauguré une nouvelle usine 4.0 à Venette (Hauts-de-France), une installation industrielle qui vient « accompagner la montée en puissance rapide des capacités de Défense en France et en Europe, tout en répondant aux besoins des programmes futurs du groupe ».



Grâce à ses nouvelles installations, MEL multiplie ainsi par 2,5 sa capacité de report de composants électroniques par semaine, en passant de 200 000 à 500 000 composants reportés.



« Les femmes et les hommes de Matra Électronique jouent une partition essentielle dans la mission du groupe MBDA. Ensemble, nous créons un modèle d'industrie durable, innovant et à haute valeur ajoutée pour répondre aux enjeux de souveraineté, en France, en Europe et chez nos alliés. Avec ce nouvel outil de production, nous poursuivons notre engagement dans l'économie de guerre : accélération immédiate des capacités de production, développement et agrégation de compétences industrielles sur le territoire français, et capacité à accélérer encore plus dans les mois et les années qui viennent » a déclaré Éric Béranger, le PDG de MBDA.



Le nouveau site de Venette accueille désormais les 440 salariés de MEL tout en offrant une surface totale supérieure d'un tiers par rapport au précédent site industriel. Les capacités de futures extensions permettront par ailleurs à MEL de s'adapter rapidement à l'évolution de la demande et constitueront un levier de croissance pour les années à venir.



Pour rappel, le missilier européen est détenu par Airbus (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).