Le premier Airbus est en approche pour Icelandair

Une nouvelle page de l'histoire d'Icelandair va bientôt se tourner. La compagnie aérienne islandaise va réceptionner son premier Airbus A321LR dans les toutes prochaines semaines, l'appareil venant de commencer ses essais en vol le 19 novembre à Finkenwerder (Hambourg).



Icelandair s'est engagé sur l'acquisition de jusqu'à 35 Airbus A321neo ces dernières années pour remplacer sa flotte de Boeing 757, avec un mix d'A321LR et d'A321XLR qui seront loués ou qui seront directement acquis auprès d'Airbus. Les engagements fermes de la compagnie concernent aujourd'hui 4 A321LR et 13 A321XLR.



L'arrivée des monocouloirs long-courriers d'Airbus dans sa flotte marque la deuxième phase du renouvellement de sa flotte. Icelandair prévoit en effet de remplacer ses 13 derniers Boeing 757-200/-300 dans les prochaines années, mais aussi de développer ses capacités d'ici 2030.



Tous seront motorisés par des GTF de Pratt & Whitney, la compagnie aérienne islandaise ayant également conclu un accord EngineWise avec le motoriste américain pour la maintenance complète, la réparation et la révision de ses moteurs.



Icelandair n'opère aujourd'hui qu'avec des appareils Boeing pour ses vols internationaux. Ses futurs monocouloirs Airbus seront d'abord déployés sur l'Europe (Danemark, Suède, Royaume-Uni, Norvège) puis vers les États-Unis. À suivre...