Embraer renforce sa coopération avec les Pays-Bas dans le cadre de son contrat C-390

Embraer annonce avoir franchi une étape importante dans le renforcement de sa coopération industrielle et de recherche avec les Pays-Bas, en parfaite adéquation avec les politiques néerlandaises visant à développer la NLDTIB (Netherlands Defense Technology and Industrial Base).



Embraer a ainsi choisi Fokker Services Group pour fournir un package étendu de modifications, incluant des services d'ingénierie, de certification et de modification clés en main pour l'avion de transport militaire C-390.



Ces modifications prépareront l'appareil à être utilisé comme avion de transport tactique pour les opérations spéciales de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord), permettant un large éventail de missions militaires et humanitaires.



L'avionneur brésilien a également signé un accord avec le Centre aérospatial royal néerlandais (Royal NLR) pour développer des technologies innovantes pour la maintenance des appareils. L'entreprise multiSIM, spécialisée dans la simulation, contribuera également en développant des technologies de pointe pour la formation virtuelle, en collaboration avec Rheinmetall, tandis que des fournisseurs néerlandais ont été choisis pour fournir des composants pour le simulateur de mission de vol complet C-390 Millennium aux Pays-Bas.



Pour rappel, les Pays-Bas ont commandé 5 C-390 pour remplacer leurs C-130H dans le cadre d'un contrat commun avec l'Autriche (qui en prendra 4 autres). Les exemplaires destinés à la Force aérienne royale néerlandaise (RNLAF) seront livrés dans la version KC-390 (ravitailleur). Ils sont attendus à partir de 2027.