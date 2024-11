Amelia va temporairement faire voler deux de ses monocouloirs Airbus chez Bangkok Airways

La compagnie aérienne française Amelia (groupe Regourd Aviation) va renforcer les opérations de la compagnie privée thaïlandaise Bangkok Airways en lui fournissant deux monocouloirs Airbus durant la prochaine saison touristique du pays.



Bangkok Airways a signé un contrat de wet-lease avec Amelia pour un A319 et un A320, des appareils qui seront déployés sur des lignes internationales depuis Bangkok Suvarnabhumi. Elle précise que les équipages des appareils seront renforcés par du personnel de cabine de sa propre compagnie pour proposer le même service à bord que sur ses autres vols. Les appareils seront opérés à partir du le 1er décembre sur une période qui couvrira le reste de la saison hiver.



L'A319 seront déployés sur Siem Reap (Cambodge) et Luang Prabang (Laos), tandis que l'A320 desservira Phnom Penh (Cambodge). Ils permettront de libérer un même nombre d'appareils de la compagnie pour augmenter des fréquences sur ses principales lignes, à savoir sur Koh Samui et Phuket.



Pour rappel, Amelia dispose de 6 appareils de la famille A320 dans sa flotte (2 A319 et 4 A320), des appareils exploités sous CTA français ou slovène.



Bangkok Airways opère quant à elle avec 10 A319, 2 A320 et 10 ATR 72-600.