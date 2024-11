Figeac Aéro améliore de 10 % son chiffre d'affaires semestriel

Figeac Aéro avance bien dans son programme Pilot 28. Le sous-traitant annonce avoir augmenté son chiffre d'affaires de 10 % au premier semestre de l'exercice 2024-2025, dépassant les 200 millions d'euros. Il a en effet profité d'une bonne performance au deuxième trimestre pour ses activités aéronautiques.



Les activités Aérostructures & Aéromoteurs ont en effet été dopées par l'augmentation des cadences chez les avionneurs, notamment sur les programmes de monocouloirs, et la « relative stabilité du programme LEAP », avec une hausse des livraisons de LEAP-1A qui compense la baisse de celles de LEAP-1B. Figeac Aéro souligne que son activité est assez peu exposée aux difficultés rencontrées par Boeing, notamment la grève de près de deux mois qui vient de suspendre temporairement la production sur tous les programmes sauf le 787. « Les cadences de production de Boeing devraient rapidement revenir à leurs niveaux initiaux. Dans ce contexte, l'impact de cette grève pour le Groupe devrait rester contenu tant en termes de chiffre d'affaires que de durée », indique-t-il dans un communiqué, concluant que l'impact ne sera qu'à court terme.



Figeac Aéro se félicite d'avoir une très bonne visibilité sur son carnet de commandes (d'une valeur de 4,7 milliards d'euros au 30 septembre) et sa progression, entraînée par la dynamique des programmes A350, A320neo et les hausses de prix.



Le sous-traitant reste confiant en sa capacité à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour cette année dans le cadre du plan Pilot 28, s'attendant à conserver la tendance favorable du premier semestre au second. Il continue donc de viser un chiffre d'affaires compris entre 420 et 400 millions d'euros et un EBITDA compris entre 67 et 73 millions d'euros.