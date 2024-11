Air France Industries KLM Engineering & Maintenance installe ses premiers kits RBS sur les moteurs LEAP

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce avoir démarré sa capacité à installer des kits RBS (Reverse Bleed System) sur le moteur LEAP-1A de CFM International (famille Airbus A320neo) selon le bulletin de service SB72-0476.



Dévoilé l'année dernière par CFM International à l'occasion du salon MRO Americas, ce système de refroidissement activé à l'arrêt du moteur vient réduire la fréquence de remplacement des injecteurs de carburant en réduisant les dépôts de résidus de carbone. Jusqu'à présent, l'élimination des suies au niveau des injecteurs n'était généralement effectuée que lors des visites en atelier pour des restaurations de performance. Son installation est optionnelle.



Pour rappel, la division MRO d'Air France-KLM est l'un des « Premier MRO » du motoriste CFM International pour les LEAP-1A et LEAP-1B, ayant rejoint son réseau de licenciés CBSA en 2022 et disposant de deux ateliers moteurs dédiés à Paris-Orly et à Amsterdam.



AFI KLM E&M vient d'ailleurs de réaliser l'induction de son 75ème moteur LEAP, un moteur équipant l'un des 5 A320neo de la compagnie chinoise Lucky Air. Le numéro deux mondial des « Airline MRO » vient en effet de remporter un nouveau contrat avec la filiale du groupe HNA basée à Kunming (Yunnan) pour la maintenance complète de ses LEAP-1A en Quick Turn, renforçant ainsi sa présence en Asie-Pacifique.