Etihad va acquérir trois Airbus A350F supplémentaires

Etihad Airways, la compagnie nationale des Émirats arabes unis, a décidé d'acquérir trois A350F supplémentaires auprès d'Airbus pour accroître les capacités de sa filiale Etihad Cargo. L'information a été révélée aujourd'hui par le média américain spécialisé FreightWaves qui cite Stanislas Brun, le directeur de l'activité fret de la compagnie aérienne d'Abou Dhabi.



Les trois appareils sont issus de la conversion d'options de la commande de 2022 qui portait sur sept A350F en commande ferme. Les dates de livraisons des trois derniers exemplaires sont actuellement « en cours de finalisation ». Etihad Cargo prévoit néanmoins d'aligner 15 avions tout cargo « dans les cinq ans », en comptant donc ses cinq actuels Boeing 777F.



Pour rappel, Etihad Cargo et le transporteur chinois SF Airlines avaient décidé en septembre de créer une joint-venture pour « améliorer la logistique et la connectivité mondiales ». Cette coentreprise vise à offrir une solution logistique unifiée axée sur l'augmentation de la capacité, l'amélioration des temps de transit et l'expansion de la connectivité vers de nouvelles destinations. Ce projet s'appuie sur un partenariat déjà en cours entre Etihad Cargo et SF Airlines qui a considérablement amélioré la connectivité et les capacités disponibles entre la Chine, les EAU et les marchés mondiaux.



Le nouvel A350F d'Airbus, dont la production a commencé l'année dernière, sera capable de transporter une charge utile de 111 tonnes, soit cinq tonnes de plus que pour le 777F, sur des distances de l'ordre de 4700 nautiques (8700 km). Son entrée en service est prévue pour 2026, au moins trois avant l'arrivée potentielle du 777-8F, la variante cargo de la famille 777X de Boeing.



L'A350F a été commandé par 10 clients pour près d'une soixantaine d'exemplaires.