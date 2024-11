Les 1000 jours d'impuissance de l'Europe

Il y a tout juste 1000 jours, la Russie envahissait l'Ukraine sous la consternation générale, marquant le démarrage d'un conflit de très haute intensité en Europe. Le Vieux Continent n'a hélas pas pu faire grand-chose, à part prononcer de nombreux discours va-t-en-guerre suivis des promesses non tenues à l'Ukraine, ne disposant plus de moyens suffisants pour assurer sa propre défense après des décennies de sous-investissement.



Ces 1000 jours ont surtout montré au monde entier à qu'elle point la défense européenne était une chimère sans la volonté et les moyens militaires des États-Unis, une réalité dure à entendre pour certains, mais une réalité qui devrait logiquement se renforcer davantage au cours des prochaines décennies.



Car si le rêve d'une défense européenne continue toujours de faire son petit chemin, en France tout particulièrement, et si la récente élection de Donald Trump à la Maison Blanche est déjà interprétée comme un...