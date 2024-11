Breeze Airways prend trois Airbus A220-300 chez SMBC

La compagnie américaine Breeze Airways s'est tournée vers SMBC Aviation Capital pour la location de trois nouveaux Airbus A220-300. Les deux premiers appareils devraient être livrés en novembre et décembre, le dernier étant attendu pour le début de l'année prochaine.



Il s'agira par ailleurs des premiers A220-300 à rejoindre le portefeuille du loueur irlandais.



Pour rappel, Breeze Airways prévoit de devenir un opérateur tout Airbus d'ici la fin de l'année, alignant encore 13 E-Jet d'Embraer dans sa flotte. La compagnie, fondée par David Neeleman et lancée il y seulement trois ans, a commandé un total de 90 A220-300 (32 exemplaires livrés à ce jour), avec des options pour 30 exemplaires supplémentaires. C'est le troisième client mondial de l'A220.



SMBC dispose pour sa part aujourd'hui d'un portefeuille de plus de 730 avions commerciaux (dont 512 en peine propriété). L'A220 ne figurait pas jusqu'à présent dans la liste de ses futurs appareils.