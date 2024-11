Airbus livre le 1er H145M de la grosse commande des forces armées allemandes

Moins d'un an après la signature du contrat, Airbus Helicopters vient de livrer le premier des nouveaux H145M commandés par les forces armées allemandes (Bundeswehr) sur son site de Donauwörth, en Bavière.



L'Allemagne avait en effet signé un important contrat avec Airbus Helicopters en décembre 2023 pour l'acquisition de jusqu'à 82 hélicoptères multirôles H145M (62 en commande ferme et 20 exemplaires en options) destinés à assurer des missions de combat et d'entraînement. 57 de ses H145M sont destinés à l'armée allemande et 5 autres viendront rejoindre les forces spéciales de la Luftwaffe. La Bundeswehr a baptisé ses nouveaux hélicoptères H145M « Leichter Kampfhubschrauber » (hélicoptère de combat léger), ou LKH en abrégé.



Cette commande était la plus importante jamais enregistrée par Airbus Helicopters pour la version militaire du H145, tout comme pour le système HForce. Certains des LKH doivent notamment reprendre les missions des Tigre allemands.



Airbus avait formé l'équipe « LUH SK - Team H145M » il y a deux ans avec ses partenaires ecms Aviation Systems, Hensoldt Sensors, Hensoldt Avionics, Liebherr-Aerospace, Rohde & Schwarz, Safran Helicopter Engines et ZF Luftfahrttechnik en vue de pousser son H145M à cinq pales auprès de la Bundeswehr.



Le premier exemplaire de cette commande est destiné aux opérations d'entraînement et sera utilisé sur la base de l'armée allemande de Bückeburg. La première livraison d'un H145M LKH équipé pour assurer des missions d'attaque légère est prévue pour l'année prochaine, comme stipulé dans le contrat. La formation des pilotes de la Bundeswehr avait démarré au mois d'août.



Pour rappel, tous ces H145M sont couverts par un contrat de support et de services de la part de l'hélicoptériste. Un contrat de support de type SBH (Support-By-the-Hour) a également été signé avec Safran Helicopter Engines pour leurs turbines Arriel 2E, de l'entrée en service de l'hélicoptère jusqu'en 2030, à l'instar des H145M LUH SOF et H145 LUH SAR qui équipent déjà les forces allemandes.