GD Helicopter Finance tient le premier de ses 50 Airbus H160

La jeune société de leasing irlandaise GD Helicopter Finance (GDHF) a pris livraison de son premier hélicoptère Airbus H160. Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus Helicopters sera loué à la société brésilienne Omni Taxi Aéreo, filiale du groupe portugais Omni Helicopters International (OHI). Il assurera des missions de transport offshore au large des côtes brésiliennes.



GDHF avait commandé un total de 50 H160 ainsi que jusqu'à 20 hélicoptères H175 (dix commandes fermes et dix options) à l'hélicoptériste européen.



Le nouveau loueur spécialisé dans les hélicoptères avait été créé à Dublin (Irlande) au début de l'année, ciblant particulièrement les marchés de l'industrie pétrolière et gazière, les missions de recherche et sauvetage (SAR), les services médicaux d'urgence (EMS) et les services gouvernementaux. GD Helicopter Finance (GDHF) est piloté par Michael York, ancien co-directeur commercial du loueur Milestone Aviation (filiale d'AerCap). GDHF est soutenu par des investisseurs chinois et notamment par le loueur shanghaïen GDAT.



La société irlandaise a également signé un accord-cadre avec Leonardo le 5 novembre pour acquérir 10 AW189 supplémentaires, des hélicoptères qui viendront s'ajouter aux trois machines du même type contractualisés (un déjà livré).