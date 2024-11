ATR abandonne l'ATR 42-600S

L'heure n'est pas à la dispersion chez ATR. Confronté aux difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement et jugeant que ses produits actuels ont des capacités suffisantes pour couvrir les besoins élargis des opérateurs, l'avionneur franco-italien a décidé de recentrer ses forces sur son portefeuille de produits actuel et d'abandonner le programme d'ATR 42 à décollage et atterrissage courts (STOL), baptisé ATR 42-600S.



« L'examen approfondi des conditions de marché, des progrès technologiques et des projections futures ont fait état d'un marché potentiel réduit pour cette variante par rapport aux prévisions initiales », affirme l'avionneur dans un communiqué. Alors que l'ATR 42-600S avait été développé pour élargir le marché d'ATR à environ 500 aéroports dotés de pistes très courtes (par exemple sur des îles), des pistes ont pu être allongées ou des aéroports alternatifs construits qui ont considérablement réduit le besoin. « Si le marché potentiel de l'ATR 42-600S s'en...