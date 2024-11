Le C-390 d'Embraer est sélectionné par un sixième pays en Europe

Semaine après semaine, le succès de l'avion de transport tactique du brésilien Embraer se renforce. Le ministère suédois de la Défense a annoncé le 9 novembre qu'il avait sélectionné le C-390 Millennium pour remplacer sa flotte de C-130 Hercules. La Suède devient le sixième pays européen à choisir le C-390, rejoignant ainsi l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, les Pays-Bas et le Portugal.



« Embraer est honorée de cette sélection par la Suède. Après que plusieurs pays européens de l'OTAN ont choisi le C-390, cette décision témoigne du fait que cet avion multi-missions représente une formidable amélioration des capacités opérationnelles par rapport aux avions de transport tactique de la génération précédente », a annoncé Bosco Da Costa Junior, le PDG d'Embraer Defense & Security.



L'accord prend pour l'instant la forme d'une lettre d'intention (LoI), mais il devrait s'accompagner d'une commande réciproque de la part du Brésil pour des nouveaux chasseurs Gripen E/F de Saab, Brasilia souhaitant augmenter sa flotte de 36 exemplaires de 25%, soit 9 avions supplémentaires. Le nombre de C-390 concernés n'a pas été précisé, mais la Svenska flygvapnet dispose aujourd'hui de 6 C-130H (baptisés TP 84), des avions en service depuis plus de 50 ans et dont le processus de remplacement a été lancé il y quelques années.



Pour rappel, Saab et Embraer sont partenaires depuis l'acquisition des chasseurs Gripen par le Brésil en décembre 2013. Une grande partie de ces appareils est d'ailleurs assemblée au Brésil (les avions monocouloirs) chez l'avionneur brésilien à Gavião Peixoto, avec une ligne d'assemblage final dédiée et opérationnelle depuis l'année dernière.



Embraer et Saab avaient également signé un important protocole d'accord (MoU) l'année dernière pour collaborer sur le développement commercial et les opportunités d'ingénierie pour le C-390 ainsi que pour le Gripen E, avec déjà l'idée de placer l'avion tactique brésilien au sein de l'armée de l'air suédoise. À l'inverse, l'avionneur suédois pourra s'appuyer sur Embraer dans le cadre du contrat des Gripen E brésiliens pour de nouvelles opportunités commerciales, au Brésil, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine.