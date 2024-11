La maintenance des moteurs LEAP change véritablement de dimension chez Safran Aircraft Engines

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nicolas Potier, le Directeur de la division Support & Services de Safran Aircraft Engines, va être bien occupé durant les prochaines années. Le maillage de la maintenance de la famille LEAP de CFM International est en train de se mettre en place et il ne concerne pas que les ateliers moteurs, loin de là.



Car huit ans après la mise en service du 1er A320neo équipé de LEAP-1A chez Pegasus, et sept ans après l'introduction du 737 MAX 8 chez Malindo, le nombre de « shop visits » concernant les successeurs des CFM56-5B/7B s'apprête à exploser dans les toutes prochaines années, en lien direct avec le plus important « ramp-up » de l'histoire pour une motorisation destinée à l'aviation commerciale.



Décidée dès 2008 par Safran et son partenaire GE Aerospace, la stratégie liée à la maintenance et aux...