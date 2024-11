11 500 emplois et 510 millions de pertes fiscales : la hausse de la TSBA pourrait coûter cher à la France

Lassé de prêcher dans le désert depuis des années, le secteur aérien a commandé une étude au cabinet Deloitte pour déterminer le poids socio-économique du transport aérien en France et s'appuyer sur des données tangibles et à jour lors de ses prochaines actions de lobbying. Mais c'était avant l'annonce de l'augmentation de la taxe de solidarité. Cette étude, achevée en octobre et qui vient d'être présentée par Deloitte, la FNAM et l'UAF, le 12 novembre, a offert une base pour déterminer l'impact potentiel de la hausse de la TSBA.



L'étude de Deloitte se penche sur trois types d'acteurs, dont l'activité est exclusivement orientée vers le transport aérien régulier : les aéroports, les commerces d'aéroport et les compagnies aériennes. Selon les données recueillies par le cabinet, ces trois types d'acteurs génèrent un chiffre d'affaires annuel de 39 milliards d'euros et une valeur ajoutée de 19 milliards d'euros. En parallèle, ils...