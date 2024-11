Boeing remporte une commande pour jusqu'à 80 737-8 d'Avia Solutions Group

Avia Solutions Group franchit une étape importante de son histoire. Le groupe spécialisé dans les services ACMI vient de signer sa toute première commande avec Boeing. Elle porte sur l'acquisition de 40 737-8 et s'accompagne de droits d'achat pour 40 appareils supplémentaires. Les livraisons doivent débuter en 2030.



Avia Solutions Group compte répondre ainsi de façon plus efficace aux besoins des compagnies aériennes lors des pics saisonniers de trafic, principalement sur l'été. Il exploite actuellement une flotte de 220 appareils, qui compte déjà quatorze 737-8.



Le groupe rappelle qu'il détient onze certificats de transporteur aérien - dont ceux d'Avion Express et de SmartLynx -, ce qui lui permet d'être opérationnel dans une soixantaine de pays. Il transporte ainsi 35 millions de passagers annuels.



« C'est un moment de fierté pour Avia Solutions Group et cela témoigne du fait que nous entrons maintenant dans une phase claire de croissance soutenue. Ces 737 MAX viendront renforcer les flottes de nos compagnies aériennes, offrant à leurs clients à la fois une flexibilité opérationnelle et une plus grande efficacité énergétique », commente Gediminas Ziemelis, président d'Avia Solutions Group.