Vistara disparaît

Vistara a opéré son dernier vol le 11 novembre. Comme prévu, toutes ses opérations ont été reprises par Air India et la marque a disparu le 12 novembre, neuf ans après sa création par le groupe Tata et Singapore Airlines. Des traces de la compagnie persistent néanmoins : le produit Vistara (cabine, équipage et service) peut être retrouvé sur les vols d'Air India portant un numéro de vol en AI-2XXX.



Autrement, toute l'expérience a été homogénéisée, notamment au sol. En parallèle, Air India affirme avoir intégré des éléments du service réputé de Vistara au cours des derniers mois, en même temps qu'elle procédait à l'intégration des services et programmes fidélité.



Avec la fusion entre Air India et Vistara, Air India achève un volet important de son programme de réorganisation Vihaan.AI. Elle vient en effet également de fusionner Air India Express et AIX Connect (ex-Air Asia India), le 1er...