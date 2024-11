Au bord du gouffre, Spirit Aerosystems doute de sa capacité à survivre

Spirit Aerosystems se trouve dans la même spirale infernale que Boeing. Après avoir publié de nouvelles pertes importantes au troisième trimestre, l'équipementier américain ne voit aucune lumière au bout du tunnel de ses difficultés et annonce qu'il « existe un doute substantiel quant à la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité ». La réduction des cadences de production chez Boeing depuis le début de l'année plombe son activité mais elle ne fait qu'amplifier un manque de rentabilité générale constaté dans plusieurs programmes.



Spirit Aerosystems explique en effet que ses pertes nettes sur les neuf premiers mois de l'année dépassent le 1,5 milliard de dollars. Or cela fait suite à trois autres exercices de pertes en 2021, 2022 et 2023 - entre 540 et 616 millions de dollars de déficit chaque année. Actuellement, la dette de l'industriel atteint 4,4 milliards de dollars. En parallèle, la trésorerie s'est creusée :...